John Mayall: Der Urvater des Blues kommt zu uns

Helden gibt es viele, doch es kann nur einen Urvater geben. Wenn vom „weißen Blues“ die Rede ist, dann spricht man unweigerlich vom Briten John Mayall. 85 Jahre wurde die Gitarristenlegende Ende November 2018 und was diese Lebensmarke wirklich besonders macht, ist die Tatsache, dass er sich noch immer unentwegt auf Tour befindet. Aktuell kreuzt Mayall durch Europa, macht in wenigen Tagen auch in Wien und Graz Halt und verwurstet dabei nicht nur so manch unsterblichen Klassiker, sondern hat mit „Nobody Told Me“ tatsächlich ein brandneues Studioalbum am Start. Wie viele solcher sich über die Jahre hinweg zusammengesammelt haben, ist längst nebensächlich, denn Mayalls Legendenstatus wächst über bloße Zahlenspiele hinaus. Dabei wäre eine Karriere so wie seine heute gar nicht vorstellbar. Etwa, dass er sie in den 50er-Jahren für einen dreijährigen Militärdienst in Korea unterbrechen musste, oder dass er sein erstes Studioalbum „John Mayall Plays John Mayall“ erst im stolzen Alter von 31 Jahren eingespielt hat.