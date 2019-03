2 Wildpinkler müssen in Venedig 6000 Euro blechen

Eintrittsgeld für Stadt schon für Sommer geplant

Brugnaro bestätigte die geplante Einführung eines Eintrittsgelds von drei Euro für Tagestouristen in Venedig. Dies solle im Sommer erfolgen. „Wir arbeiten an einem Software-System für die Zahlung des Eintrittsgeldes“, sagte der Bürgermeister. Das Geld werde der Instandhaltung der Innenstadt dienen. „Wir werden transparent mitteilen, wie wir die Gelder verwenden werden, die wir kassieren“, so der Mitte-rechts-Bürgermeister. Ziel sei es, „weiterhin Besucher zu beherbergen und gleichzeitig das Leben der Bewohner zu erleichtern“, so der Stadtchef auf Twitter.