Eva Pinkelnig springt erneut aufs Podest

Pinkelnig zeigte sich hingegen auch für die weiteren Bewerbe motiviert: „Dafür habe ich im Sommer trainiert“, sagte sie im ORF-Interview. „Die Raw Air war ein cooles Erlebnis.“ In Trondheim verlor sie auf Lundby 16,2 Zähler, auf Seyfarth waren es 3,1. In der Raw-Air-Wertungen hatten Lundby in der Endabrechnung 56,5 Punkte Vorsprung auf Althaus. Iraschko-Stolz fehlten letztlich 10,4 Zähler auf Seyfahrt. Der Tross fliegt schon am Freitag nach Nischnij Tagil in Russland weiter.