Mühlviertler Feuerwehr drei Mal im Single-Einsatz

Dreimal in zwei Tagen musste die Feuerwehr St. Stefan am Walde wegen einer unzufriedenen Wienerin in einem Mühlviertler Single-Hotel ausrücken: Erst sperrte sie sich aus dem Zimmer, dann verschwand sie in Stöckelschuhen in den Wald und zu guter Letzt fand sie den richtigen Radiosender nicht.