Greta Thunberg für Friedensnobelpreis nominiert

„Schulstreik fürs Klima“ am Freitag

Sie war es auch, die vergangenen Sommer damit begann, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel zu protestieren. Ihr „Schulstreik fürs Klima“ findet Tausende Nachahmer in aller Welt. Am Freitag wird das bisher größte Zeichen gesetzt. 90 Länder nehmen teil - auch Österreich. Die Aktion findet während der Schulzeit in Wien statt.