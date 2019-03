Zum Ötztaler Adlerhorst über der Engelswand

Tolle Einkehrmöglichkeit

In dem Weiler gab es früher einmal eine eigene Schule. Inzwischen ist freilich nur noch eine Handvoll Menschen geblieben. Geblieben ist außerdem die Einkehrmöglichkeit. In der Jausenstation Farst bekommt man Köstlichkeiten aus der Landwirtschaft der Betreiber serviert – alles garniert mit einer überwältigenden Aussicht bis ganz nach Süden in die Ötztaler Gletscherwelt. Genuss pur