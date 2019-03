„Vier Sachen werden alles auf den Kopf stellen“

Mit dem „Fit for Future. Oberösterreich 2030“-Programm soll sich das Land in 10 Jahren unter den Top-Wirtschaftsregionen Europas wiederfinden - so zumindest der Plan des Neo-Wirtschafts-Landesrats Markus Achleitner. Bei Digitalisierung, Bevölkerungsentwicklung, Energie und Mobilität soll viel erreicht werden.