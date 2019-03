Klare Mehrheit gegen Polit-Tweets von ORF-Promis

Eine aktuelle Publikumsumfrage zum Vertrauen in die ORF-Information sorgt für Gesprächsstoff: Laut der am Donnerstag im Publikumsrat vorgestellten Studie spricht sich eine klare Mehrheit gegen die Verbreitung von politischen Meinungen einzelner Journalisten - man denke etwa an „ZiB 2“-Anchor Armin Wolf - in sozialen Netzwerken aus. ORF-Journalisten sollten auf Social Media „keine persönliche Meinung zu Themen der österreichischen Politik äußern“, diese Aussagen unterstrichen 53 Prozent der Befragten - lediglich 31 Prozent waren dafür.