Drei spannende Projekte: Kampf gegen Müllsünder

Personalisierte Müllbehälter: Dieser Versuch läuft in einem Mehrparteienhaus in Laßnitzhöhe. In Mehrparteienhäusern ist die Mülltrennung in der Regel am schlechtesten ausgeprägt. Jede Wohneinheit erhält personalisierte bzw. nummerierte Vorsammelsäcke für den Restmüll. Die Müllbehälter werden laufend kontrolliert. Ein Jahr läuft dieses Projekt - am Schluss gibt es ein Siedlungsfest.