Traumjob in Schweden: 2000 Euro fürs Nichtstun

„Arbeit ist das, was der Angestellte tun will“

Wörtlich heißt es in der Anzeige: „Die Arbeit ist das, was der Angestellte tun will. Die Position beinhaltet keine Pflichten oder Verantwortlichkeiten.“ Demnach kann der Arbeitnehmer in den Tag hineinleben, in der Sonne liegen, Netflix schauen oder sonstigen Hobbys nachgehen - das Einzige, das nicht erlaubt ist, ist einen anderen Job anzunehmen.