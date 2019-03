Jugend-Protest für Mitschüler

„Wir haben alles probiert, uns sogar an den Bundespräsident gewandt“, so Schmid: „Aber ohne Erfolg.“ Demnächst soll A. in seine ursprüngliche Heimat Afghanistan gebracht werden, obwohl der 23-Jährige so gut wie keinen Bezug dorthin hat. Schmid: „Als er vier Jahre alt war, flüchtete die Familie in den Iran. Dort starb der Vater, die Flucht führte weiter in die Türkei. Dann kam Taher vor wenigen Jahren allein nach Österreich.“