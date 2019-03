Materialschlacht kurz vor der Wahl

Wahlkampf im Weinviertel: Gleich in drei Orten wird in knapp einer Woche ein neuer Gemeinderat gewählt. Wolkersdorf und Pillichsdorf können nach Abspaltungen jeweils mit zwei VP-Listen aufwarten. Die derzeit zweitplatzierte Volkspartei in Stockerau setzt hingegen auf betonte Einigkeit - mit Kanzler-Unterstützung!