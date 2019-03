Kupferdiebe als regelmäßige Gäste im „Geisterhaus“

Das Trio packte auch 200 Kilogramm Kupferkabel, die dort gelagert waren, ins Auto und wollten das Buntmetall mitnehmen. Ein Zeuge hatte die Besucher bemerkt und alarmierte die Polizei. Die Steirer waren nicht die Ersten: Vor rund einer Woche wurden zwei Polen geschnappt, welche sich an den Kupferkabeln zu schaffen gemacht hatten. Das Duo befindet sich in Haft. „Verlassene Liegenschaften sind oft Anziehungspunkt für Leute, die nach Wertvollem suchen“, so Polizeisprecher Johannes Kollmann.