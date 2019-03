Erleben Sie die 1. Wellness-Cruise Europas hautnah

Am 6. April startet die 1.Wellness-Cruise Europas und das mitten in Wien. Pünktlich um 9:30 Uhr sticht das edle Swarovski Kristallschiff erstmals als Wellness-Oase von der Reichsbrücke, in die Donau. Mit an Bord alles was sich die moderne Frau nur wünschen kann. Alles, außer gewöhnlich. Spielen Sie mit und gewinnen Sie 7x2 Tickets für die Messe der ganz besonderen Art!