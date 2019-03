„Harry Potter“-Star Coltrane sitzt im Rollstuhl

Wieder „wie ein Elf herumspringen“

„Er wurde am Montag in das Harry-Potter-Event hinein- und wieder hinausgefahren, was für die Fans ein großer Schock war, da sie es gewohnt waren, ihn so stark und groß wie Hagrid zu sehen“, so ein Zeuge. Der Schauspieler empfinde seinen Zustand als „zutiefst frustrierend“. Coltrane selbst sprach bei dem Event über den bevorstehenenden Eingriff und versprach, dass er danach wieder „wie ein Elf herumspringen“ wird.