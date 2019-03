Tod nach Transplantation: KAGes rechtfertigt sich

Seitens der KAGes hieß es Donnerstagmittag, dass der Fall des verstorbenen Patienten bei der Schlichtungsstelle war, „um sich zu einigen“. Tatsächlich sei ein Angebot über 12.000 Euro an die Witwe besprochen worden, in dem auch diverse Klauseln enthalten waren. Diese seien üblich und umfassten auch eine Verschwiegenheit über den Fall, so ein Sprecher.