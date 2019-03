Wetter bringt uns am Sonntag den Frühling zurück

An der Alpennordseite stauen sich am Freitag, am Tag der Klima-Demos, die Wolken und es regnet - von Vorarlberg bis ins westliche Mostviertel oft auch kräftig, weiter im Osten bleibt es eher bei Schauern. Die Schneefallgrenze steigt in vielen Regionen deutlich an und liegt am Nachmittag zwischen etwa 1300 Metern am Alpenostrand und rund 1700 Metern im Westen. Im Süden und Osten bleibt es oft noch trocken, am Nachmittag nimmt die Niederschlagsbereitschaft ebenfalls zu. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, ab dem Abend in der Nordhälfte immer kräftiger aus West bis Nordwest. In exponierten Lagen sind dann Sturmböen zu erwarten. Die Frühtemperaturen betragen minus ein bis plus sechs Grad, die Tageshöchstwerte sechs bis 14 Grad.