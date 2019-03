Anti-EU-Plakate: Halbherzige Orban-Entschuldigung

Ungarns Premier Viktor Orban hat die Europäische Volkspartei (EVP) für seine Anti-EU-Rhetorik um Entschuldigung gebeten. Damit kam er - wenn auch eher halbherzig - Forderungen aus der konservativen europäischen Parteienfamilie nach. Zuletzt waren die Rufe nach einem Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei aus der Fraktion im Europaparlament lauter worden. Orban schrieb den EVP-Spitzenvertretern, Präsident Joseph Daul und EU-Spitzenkandidat Manfred Weber, am Donnerstag einen Brief, in dem er darum bat, den angedrohten Rauswurf seiner Partei zu überdenken, und sich unter anderem mit Lenin rechtfertigte. Die wichtigsten Passagen aus dem Brief: