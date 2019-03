Bei Bankraub den Angestellten mit Waffe bedroht

Richterin Ilona Schalwich-Mozes vertagte das Verfahren am Donnerstag rasch. Sie wolle zunächst ein Gutachten über die Schwere der psychischen Beeinträchtigungen beim Bankmitarbeiter einholen und dem Angeklagten zudem Zeit geben, seine kriminelle Vergangenheit aufzuarbeiten. Denn der 37-Jährige zeigte am Donnerstag ziemliche Erinnerungslücken über seine Taten und Vorstrafen. Der Serbe saß nicht nur in Österreich schon einmal wegen eines Suchtgifttransports in Haft, er wird aktuell in Deutschland auch per Haftbefehl wegen einer Reihe von Diebstählen gesucht.