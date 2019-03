Verkehrssünder raste dreimal auf Parksheriffs zu

Die Liste seiner Vergehen ist lang und auch eine Gerichtsverhandlung kommt nun auf ihn zu: Für gefährliche Szenen hat ein 50-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Wien gesorgt, als er von einem Parksheriff beim Parken in zweiter Spur erwischt wurde. Der Verdächtige, laut Polizei österreichischer Staatsbürger, rastete völlig aus, stieg aufs Gas und fuhr in der Folge mit dem Wagen offenbar gleich dreimal auf die anwesenden Parkraumkontrolleure zu.