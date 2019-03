„Eine Schularbeit an diesem Tag ist wichtiger!“

„Eine Demo ist grundsätzlich kein Entschuldigungsgrund“, sagt Herwig Kerschbaumer, Büroleiter in der Bildungsdirektion OÖ. Die Teilnahme am „Klimastreik“ während der Unterrichtszeit ist mit dem Gesetz nicht zu vereinbaren, denn es besteht Schulpflicht. Ein Schüler könne zwar ein Ansuchen stellen, ob er vom Unterricht fern bleiben darf. Darin müssen „wichtige Gründe aus Sicht des Schülers“ glaubhaft angeführt werden, warum er nicht am Unterricht teilnehmen will. Ob „Eintreten für Klimaschutz“ - üblicherweise kein Grund - nun doch in solche Ansuchen geschrieben werden darf, berät die Bildungsdirektion noch mit dem Bundesministerium.