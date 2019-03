Wieder Drogenalarm nach zwei Todesfällen

Nach zwei bedenklichen Todesfällen in Völkermarkt und Feldkirchen vermutet die Polizei, dass wieder Drogen im Spiel gewesen sind. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Karl Schnitzer vom Landeskriminalamt um zwei Männer. Bei einem wurde eine kleine Menge Suchtgift gefunden. Die beiden dürften sich nicht gekannt haben; die Fälle stehen nicht im Zusammenhang. Laut Polizei wurden Obduktionen an beiden Leichen angeordnet; sie sollen noch am Donnerstag stattfinden.