Bauen auf Zeit: Ein Stück vom großen Kuchen

Wer ein wenig Geld zur Seite gelegt hat und sich nach alternativen Anlageformen dafür umsieht, stößt früher oder später auf das so genannte Bauherrenmodell. Ein Konstrukt um einige Ecken, doch das Grundprinzip ist schnell erklärt: Eine Gemeinschaft von Investoren erwirbt eine Immobilie, um sie zu sanieren und anschließend zu vermietenOft handelt es sich dabei um große und vorzugsweise exklusive Objekte in guter Lage. Neben den zu erwartenden Mieteinnahmen sind vor allem Steuervorteile sowie mögliche öffentliche Förderungen Gründe, in ein Bauherrenmodell zu investieren.