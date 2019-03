Mega-Sturm bläst Surfer das Arbeitsgerät davon

Windgeschwindigkeiten von über 130 km/h, dazu bis zu acht Meter hohe Wellen - beim „Red Bull Storm Chase 2019“ an der irischen Küste ging‘s höchst spektakulär zur Sache. Acht Weltklasse-Windsurfer begaben sich nach Magheroarty Beach in County Donegal, um bei unwirtlichen Bedingungen ihre Moves in die Monster-Wellen zu zaubern. Die Veranstalter hatten drei Jahre lang gewartet, um entsprechend extreme Bedingungen vorzufinden. Als Sieger des „Storm Chase“ ging der Australier Jaeger Stone hervor. Alle Highlights von dem Event gibt‘s hier im Video (siehe oben).