„EU wirkt satt, selbstzufrieden und träge“

„Standards für Innovation und Wachstum fehlen in Europa“

„Während wir in Europa bis heute globale Standards setzen, was Freiheit und Demokratie betrifft, so setzen wir heute nicht mehr die Standards, was Innovation und Wachstum betrifft.“ Während etwa China als neue Supermacht zur größten Volkswirtschaft der Welt heranwachse, würden sich gerade auch kleinere Staaten wie etwa Singapur oder Israel mit einer Geschwindigkeit entwickeln, die wir in Europa schon lange nicht mehr kennen, so der Kanzler in dem Gastbeitrag.