Nächste Brexit-Idee: Um ganzes Jahr verschieben?

Jeden Tag eine neue Wendung im Brexit-Drama: Nachdem das britische Unterhaus am Mittwochabend eine „No Deal“-Variante vom Tisch gefegt hat, tritt nun die EU mit einer neuen Idee auf den Plan - und die soll die wankelmütigen Briten wesentlich länger in der Union halten als alle bisher gewälzten Modelle. Zur Erinnerung: Am 29. März, in gerade einmal zwei Wochen, verlässt Großbritannien laut derzeitigem Stand die EU. Premierministerin Theresa May fasste zuletzt eine Verlängerung der Frist von mehreren Monaten ins Auge - freilich erst nach einer erneuten Unterhaus-Abstimmung über diese Frage -, EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht jetzt bereits von einem Zeitraum von mindestens einem Jahr.