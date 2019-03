Die peinlichsten Rollen der Hollywoodstars

In der US-Version von Til Schweigers Kinohit „Honig im Kopf“ schlüpfte Matt Dillon die Rolle des Nick. An so manche seiner äteren Filmrollen denkt der Hollywoodstar offensichtlich aber nicht allzu gerne zurück. Allen voran: sein Auftritt neben Lindsay Lohan in „Herbie Fully Loaded“. „Dass ich diesen Film gedreht habe, würde ich am liebsten vergessen. Manche Sachen macht man halt eher aus wirtschaftlichen Gründen“, gab der Schauspieler unlängst im Interview mit dem „Vanity Fair“ zu.