Neuer Escape Room eröffnet in Wiener Untergrund

Weltweit gibt es um die 50.000 Escape Rooms. Bei den sogenannten „Adventure Games“ müssen Besucher Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit lösen, um sich aus einem geschlossenen Raum zu befreien. Die Angebote werden dabei immer kreativer. In Wien gibt es mittlerweile zwei Dutzend Anbieter, morgen eröffnet ein weiterer. Laut Lukas Rauscher, Geschäftsführer von „Crime Runners“, soll es sich bei „Going Underground“ (9., Hernalser Gürtel 24) um den „aufwendigsten Escape Room Österreichs“ handeln. Sein Team betreut seit längerer Zeit bereits mehrere Escape Rooms beim Schottentor. Zwei Jahre lang haben sie an der Umsetzung des neuen Angebots gearbeitet. Narrative Elemente, kombiniert mit interaktiven Möglichkeiten, Videos, Licht- und Audioeffekten sowie Hologramme sollen die Besucher begeistern.