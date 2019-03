Flammen in Jerez! MotoE-Fahrerlager brannte

Große Angst in der Nacht auf der Strecke von Jerez: Ein Feuer zerstörte die Einrichtung, in der die MotoE-Motorräder untergebracht waren. Es waren die Elektromotoren der neuen Meisterschaft, die am 5. Mai auf derselben Strecke in Verbindung mit dem spanischen MotoGP-Rennen stattfinden sollte. 16 Stücke von den Fahrzeugen, von den sogenannten „Energica-Ego-Corsa“- Motorrädern verbrannten in den Flammen. Die Tests wurden unterbrochen.