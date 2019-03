Skurrile Sport-Apps sollen fit halten

#Skiline

Noch ist die Ski-Saison noch nicht zu Ende. All jene, die es noch auf den Berg verschlägt, sollten sich Skiline nicht entgehen lassen. Nach dem Einscannen des Skipasses trackt die App Pistenkilometer, Höhenmeter und Liftfahrten in ausgewählten Skigebieten wie dem Semmering. Ob es auch die Glühweine in der Hütte zählt, ist noch nicht überliefert.