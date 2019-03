Herzogin Meghan hat ihre Baby-Pause begonnen

Die Auftritte am Montag, als sie gemeinsam mit Harry das Canada House besuchte und später am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abby teilnahm, seien ihre letzten vor der Geburt gewesen. Das Baby der ehemaligen Schauspielerin, die im Mai 2018 ins britische Königshaus eingeheiratet hat, soll im April zur Welt kommen. Sollte die schöne 37-Jährige in nächster Zeit doch noch auftauchen, so seien dies private Treffen.