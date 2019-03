Unfall-Lenker betrunken, sein Ersthelfer aber auch

Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht nach einem Verkehrsunfall in Untertauern in Salzburg erwischt. Ein 27-Jähriger aus Radstadt prallte mit knapp 1,9 Promille gegen eine Mauer. Dann kam ein Ersthelfer. Und der war auch noch alkoholisiert.