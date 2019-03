Facebook bekam Ausfall stundenlang nicht in Griff

Facebook ist am Mittwoch für Millionen Nutzer nicht erreichbar gewesen und hat den globalen Ausfall wegen „überlasteter Datenbanken“ acht Stunden lang nicht in den Griff bekommen. Am stärksten betroffen waren die USA, Europa, Japan und Südamerika. Probleme gab es auch bei Facebooks Fotoplattform Instagram und dem Chatdienst Messenger. Am Donnerstag schien die Lage wieder unter Kontrolle zu sein.