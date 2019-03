Drohende Explosion: Massenevakuierung in Wien

Massenevakuierung am Donnerstagmorgen in Wien: Eine Gasflasche, die in Brand geraten war, drohte in der Linzer Straße im Bezirk Penzing zu explodieren, mehrere Hundert Menschen mussten daraufhin in Sicherheit gebracht werden. Auch die Polizeieinheit Cobra wurde am Vormittag zum Ort des Geschehens gerufen, um durch gezielte Schüsse auf die brennende Gasflasche die Gefahr zu bannen.