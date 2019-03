Schnitzer vermasselt Jubiläum von Manuel Neuer!

Manuel Neuer bestritt gegen Liverpool sein 100. Champions-League-Spiel. Nun, es gab schon glorreichere Partien des 32-Jährigen. Der Goalie der Bayern kam in der 26. Minute völlig unnötig aus seinem Tor raus, sprang dann auch noch an Sadio Mane vorbei, der so ungehindert das 1:0 für die „Reds“ erzielen konnte.