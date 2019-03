Stefan Kraft springt jetzt auch für seinen Coach

Der 57-Jährige trat umgehend die Heimreise nach Tirol an und wird in den noch ausstehenden „Raw Air“-Bewerben in Trondheim und beim Skifliegen in Vikersund fehlen. „Er wird durch die beiden Assistenztrainer Florian Schabereiter und Florian Liegl vertreten“, erklärte der ÖSV. Beim Saisonfinale in Planica (Slo) will Felder wieder zurückkehren.