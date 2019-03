Tippler verpasst 1. Sieg knapp! Kugel an Shiffrin

Die Super-G-Wertung beendete Schmidhofer nach dem Weirather-Out noch als Zweite. Shiffrin sicherte sich mit dem Super-G ihre insgesamt bereist zehnte Kristallkugel. Die dreifache US-Gesamtsiegerin, die diesen Winter auch die Slalomwertung schon für sich entschieden hat, kann am Sonntag auch im Riesentorlauf noch zuschlagen und damit als dritte Rennfahrerin gleich vier Wertungen in einer Saison gewinnen. Die Kugelgewinne in Slalom und Super-G sind eine Premiere im Weltcup. Die Letzte mit Gesamtsiegen in einer Technik- und einer Speed-Disziplin in einer Saison war Tina Maze (SLO) mit Riesentorlauf und Abfahrt.