„No Deal“ vom Tisch, aber kein „Deal“ in Sicht

Verschiebung über EU-Wahl hinaus?

Und dann? Würde der Deal diesmal angenommen - wofür wenig spricht -, will May bei der EU um einen kurzen Brexit-Aufschub bis 30. Juni bitten. Wenn nicht, wolle sie sich für eine Verschiebung über dieses Datum hinaus starkmachen. Das hätte gravierende Folgen: Dann müsste sich das austrittswillige Großbritannien nämlich an der Europawahl im Mai beteiligen, was von zahlreichen EU-Politikern als schwer vorstellbar bezeichnet wurde. May nannte dieses Szenario „nicht wünschenswert, aber das Unterhaus muss sich den Konsequenzen seiner Entscheidung stellen“. Damit will die Regierungschefin offenbar den Druck auf die Brexit-Hardliner erhöhen.