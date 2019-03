Diese fünf „Wunder“ machen Bullen gegen Napoli Mut

Seit 58 Heimspielen ist Meister Salzburg bereits ungeschlagen. Eine eindrucksvolle Serie, die prolongiert werden muss, um in der Europa League das Aufstiegs-Wunder zu schaffen. Mehr noch: Es muss ein 0:3 aus dem Hinspiel beim SSC Napoli wettgemacht werden. In diesen 58 Spielen vor heimischer Kulisse gewannen die Bullen 14-mal (!) mit 3:0 oder höher – womit die Rose-Elf zumindest die Verlängerung sicher hätte. Napoli ist allerdings eine andere Hausnummer als der WAC, St. Pölten, die Austria oder Rosenborg – Teams, die in der Festung Bullen-Arena abgefertigt wurden.