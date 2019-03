Zustand unserer Erde wird immer lebensbedrohlicher

Dringendes Handeln ist notwendig

„Entweder wir verbessern den Umweltschutz drastisch, oder Millionen von Menschen werden in Städten und Regionen in Asien, dem Nahen Osten und in Afrika bis Mitte des Jahrhunderts vorzeitig sterben“, schreiben die Verfasser der am Mittwoch vorgestellten Studie. Der Glaube an stetes Wirtschaftswachstum werde angesichts von künftigen Todesraten, Arbeitsausfällen und Gesundheitskosten sinnlos, so die Forscher.