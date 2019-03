Auto stürzte in die Möll: 49-jähriger Lenker starb

Tödlich verunglückt ist in der Nacht zum Donnerstag ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Spittal in Mörtschach. Er war spät abends mit seinem Auto auf dem Weg von Winklern in Richtung Döllach von der Großglockner Straße abgekommen. Der Wagen hatte sich überschlagen und war auf dem Dach in der Möll liegen geblieben.