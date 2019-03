Thiem räumt Aufschlagspezialisten aus dem Weg

Mit Monfils hat Thiem dennoch gute Erfahrungen und eine 4:0-Bilanz stehen. Auch in Indian Wells 2017 (Achtelfinale 6:3,6:2) und zuletzt 2018 auf Sand in Buenos Aires (Semifinale 6:2,6:1). Doch Thiem wird sich darauf nicht verlassen. „Die stehen hier nicht umsonst im Viertelfinale. Ich freue mich auf morgen, es wird sicher anders als heute.“ Und über Monfils ist der elffache Turniersieg gut informiert. „Er ist zur Zeit in sehr guter Form, der hat Rotterdam gewonnen und Dubai (Halbfinale, Anm.) sehr gut gespielt. Wenn er in guter Form ist, ist es sehr schwer, einen Winner gegen ihn zu spielen, weil er eben so schnell ist“, beschrieb Thiem den Weltranglisten-19., den er als „unfassbaren Athleten“ bezeichnet, der selbst viel Druck erzeugen könne. „Es wird eine schwere Aufgabe.“