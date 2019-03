Eva Pinkelnig zeigt in Quali weitesten Sprung

Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat ihre derzeit starke Form am Mittwoch in der Qualifikation der Skispringerinnen für den Weltcup-Bewerb in Trondheim mit Platz zwei unter Beweis gestellt. Mit 130,0 m hatte die Dritte von Lillehammer den weitesten Sprung vorzuweisen. Die norwegische Raw-Air-Leaderin Maren Lundby erhielt für 128,5 m von einem Gate niedriger 2,1 Punkte mehr.