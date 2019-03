Capitals starten mit 7:0-Torgala ins Play-off!

Die Ergebnisse:

Viertelfinale (best of seven), 1. Spiel:



Vienna Capitals - HC Orli Znojmo 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)

Erste Bank Arena, 3400 Zuschauer

Tore: Vause (4.), DeSousa (6., 18./PP., 23.), Schneider (20./PP), Peter (36./PP), Olden (43.)

Strafminuten: 16 bzw. 12

Stand in der Serie: 1:0



Fehervar AV19 - Red Bull Salzburg 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Szekesfehervar, 3309 Zuschauer

Tor: Koskiranta (16.)

Strafminuten: 8 bzw. 6

Stand in der Serie: 1:0



Graz 99ers - Black Wings Linz 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Merkur Eisstadion Graz, 2802 Zuschauer

Tore: Loney (11./PP), Oleksuk (29./PP2), Caito (30./PP), Oberkofler (32./PP), Weihager (37.), Moderer (50.), Hamilton (60./PP) bzw. Davies (18./PP), Matzka (22.), Carle (50.)

Strafminuten: 2 bzw. 18

Stand in der Serie: 1:0



KAC - HCB Südtirol 5:4 n.V. (1:1, 2:2, 1:1; 1:0)

Stadthalle Klagenfurt, 3192 Zuschauer

Tore: Kozek (13.), Unterweger (23.), Bischofsberger (37.), Koch (43./PP), Kozek (61.) bzw. Bernard (8., 48.), Nordlund (22./PP), Blunden (29./PP)

Strafminuten: 4 bzw. 6

Stand in der Serie: 1:0