Ehepaar und Autostopperin bei Unfall verletzt

Am 13. März um 14.40 Uhr ereignete sich bei der Kreuzung der Reindlmühl - Landesstraße mit der Gmundnerberg - Landesstraße in Altmünster ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr dabei mit seinem Pkw von Altmünster kommend in Richtung Reindlmühl. Zur selben Zeit lenkte ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden seinen Pkw vom Gmundnerberg kommend in Richtung Altmünster.