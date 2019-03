Villacher drohte seine ganze Familie umzubringen

„Am Mittwoch um 7.30 Uhr wurde die Polizei vor eine Volksschule in Villach gerufen, da dort eine Körperverletzung stattgefunden haben soll. Einer 31-jährigen Villacherin wurde dort von ihrem in Scheidung befindlichen 34-jährigen Mann, nachdem sie den gemeinsamen elfjährigen Sohn in die Schule gebracht hatte, aufgelauert und durchs Autofenster ins Gesicht geschlagen. Sie wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt und ließ sich im LKH Villach behandeln“, heißt es seitens der Polizei.