Rose: „Es ist Fußball, da ist schon viel passiert“

Den Ausfällen dreier Stammspieler und einer denkbar schwierigen Ausgangslage zum Trotz will Serienmeister Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr) das Wunder schaffen. Gegen Italiens Tabellenzweiten Napoli gilt es, in der heimischen Red-Bull-Arena das 0:3 aus dem Hinspiel wett- und den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League perfekt zu machen. „Es ist Fußball, da ist schon viel passiert“, gab sich Salzburg-Trainer Marco Rose am Mittwoch kämpferisch. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.