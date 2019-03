AK Kärnten: Roter Rekordsieg, Blaue legen stark zu

Von elf Vorstandsmandaten gehen zehn an die Sozialdemokraten

In Mandaten (gesamt 70) bedeutet das vorläufig: unverändert 56 Mandate für die Liste Goach, neun Mandate (plus drei) für die Freiheitlichen, vier Mandate (plus eins) für den ÖAAB, ein Mandat (minus zwei) für die Grünen. Kein Mandat erreichte der GLB. Von den elf Vorstandsmandaten gehen zehn an die Sozialdemokraten und eines an die Freiheitlichen.