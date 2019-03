Bub (13) nach Odyssee im Tiefschnee geborgen

Eltern alarmiert

Der 13-Jährige verständigte schließlich seine Angehörigen, die wiederum um Hilfe ersuchten. So gingen nach der Alarmierung durch die Leitstelle Tirol gegen 19 Uhr zahlreiche Bergretter in den Sucheinsatz. Weiters wurde als Unterstütuung der Polizeihubschrauber aus Salzburg mit der Wärmebildkamera angefordert, dessen Crew den Buben schließlich gegen 22 Uhr oberhalb der Neuhögenalm am Fleiding sichtete. Die Bergretter konnten den Bub unversehrt bergen und mit dem Skidoo zur Bergstation verbringen, wo er per Gondel ins Tal gebracht wurde.