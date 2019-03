Acht Sonderzüge für die Fans

Strecken müssen früh reserviert werden

Wie kompliziert es ist, diese zu organisieren, zeigen folgende Beispiele: Die einfachste Variante ist der normale Spielschluss nach 90 Minuten. Aus Erfahrung weiß man ziemlich genau, wann die Fans zu den Zügen kommen werden und wohin sie fahren. Die Gleise für dieses Zeitfenster wurden gleich nach der Auslosung reserviert. „Auch wenn es schwierig ist, freie Gleise zu finden, geht es am Abend etwas leichter, weil weniger Güterverkehr unterwegs ist“, erklärt Spiesberger. Die Schwierigkeit in der Planung beginnt ab diesen Zeitpunkt aber erst richtig. Denn was passiert, wenn das Spiel erst nach der Verlängerung endet? Erst nach einem Elfmeterschießen? Vielleicht gibt es eine Spielunterbrechung... „Wir haben fünf verschiedene Szenarien für alle fünf Sonderzüge nach dem Spiel“, sagt der Manager und fügt hinzu: „Das heißt, wir müssen im Vorfeld 25 verschiedene Zeitfenster für diese Strecken beantragen.“ Definitiv eine logistische Herausforderung. Viele Abteilungen müssen dafür Zusammenarbeiten, auch die Security ist natürlich betroffen.